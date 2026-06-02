Türkiye dahil 8 ülkeden İsrail'e ortak kınama

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Ürdün, BEA, Katar, Malezya gibi ülkelerden İsrail'in Mescid-i Aksa'daki baskınlarına tepki ve kınama geldi. Yayınlanan kınama metninde şu ifadelere yer verildi;

"İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açılmasını kınıyoruz"

MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL BAYRAĞI AÇIP MARŞ OKUDULAR

İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okudu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda fanatik Yahudi'nin Eski Şehir bölgesindeki Harem-i Şerif'e girdikten sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açtığı görüldü.

İsrail polisinin gözetiminde gerçekleşen eylem sırasında grubun İsrail milli marşını okuduğu kaydedildi.

İSRAİL POLİSİ MÜDAHALEDE BULUNMADI

Bugüne kadar Harem-i Şerif'te herhangi bir ülkenin bayrağının açılmasına izin vermeyen İsrail polisinin, bu kez müdahalede bulunmaması dikkati çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, görüntüleri Mescid-i Aksa'daki tarihi statükonun ihlali ve sahadaki uygulamalarda yeni bir aşama olarak değerlendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış, "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır