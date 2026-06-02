DMM’den finansal piyasalara yönelik dezenformasyon uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), finansal piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

Melih Kadir Yılmaz

DMM’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen, finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlar tespit edilmiştir. Piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye çalışanlara karşı gerekli adli süreçler başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olması; ilgili resmi kurumlar dışındaki açıklamalara itibar etmemesi önemle rica olunur” denildi.

