DEM Parti'den 'mutlak butlan' çıkışı: Açıkça ilan ediyoruz!

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na geçmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Siyaset gündemini derinden saran kararla ilgili DEM Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan tarafından bugüne kadar ki en net açıklama yapıldı.

Meclis'teki partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Butlan kararı salt hukuki bir meselenin çok ötesindedir. CHP dışarıdan hukuk müdahalesiyle şekillendirilmek isteniyor.

Kimse 'Cambaza bak' oyunu oynamasın. Biz hiçbir zaman cambaza bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız.

BAKIRHAN: "AÇIKÇA İLAN EDİYORUZ"

Açıkça ilan ediyoruz. İstinaf mahkemesinin kararı demokratik yaşamı derinden tehdit ediyor. Yargıtay derhal toplanıp gereken kararı vermelidir.

Bugün bir partinin kapısına dayanan kolluk yarın AK Parti'ye de gider, MHP'ye de gider DEVA'ya da gider. Bize zaten çok geldiler"