Niğde’de narkotik operasyonu: 1 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 25-31 Mayıs tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1104 adet sentetik ecza, 35,94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



