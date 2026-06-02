Turistler kapıdan döndü! İstanbul'un sembolü Yerebatan Sarnıcı el değiştiriyor

İstanbul’un sembolik yapılarından Yerebatan Sarnıcı’nda bugün hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işletilen tarihi yapı, bugün saat 10.00 itibarıyla tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Devir işlemi sırasında Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek isteyen turistlerin kapıda beklediği görüldü. Sarnıç, yeni düzenleme yapılana kadar ziyarete kapatıldı.

Gazeteci Hanifi Bayar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

TURİSTLER KAPIDA KALDI

Yerebatan Sarnıcı’nda tahliye işlemi sabah saat 10.00 sularında başladı. Sarnıca gelen turistler ise işlemler nedeniyle içeri alınamadı.

Kapıda bekleyen ziyaretçiler uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

2022’DE RESTORE EDİLMİŞTİ

Yerebatan Sarnıcı, İBB Miras tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2022 yılında yeniden ziyarete açılmıştı.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, sarnıcın restorasyonun ardından yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Akın, Türk vatandaşlarının 1 TL karşılığında sarnıcı ziyaret edebildiği uygulamadan da yaklaşık 500 bin kişinin yararlandığını söyledi.

ZİYARETE NE ZAMAN AÇILACAK?

Devir işlemi sonrası Yerebatan Sarnıcı’nın ziyaretçilere ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İstanbul’un en yoğun turistik noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’ndaki kapanmanın ne kadar süreceğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

İBB'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen resmi tebligatta taşınmazın belirtilen süre içerisinde tahliye edilmesi istendi. Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıfları adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor.