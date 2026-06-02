MHP lideri Bahçeli'den 'CHP' açıklaması: "Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar yakışmıyor"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçmektedir. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden, siyasi kültürümüze ve demokrasiye zarar veren bir noktaya ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.

Mesele hukuk zemininden siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cürret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya dönmemelidir.

"YARGITAY KARARINI BİR AN ÖNCE VERMELİDİR"

Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır. Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen kararını bir an önce vermelidir

CHP'nin üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Yaşanan bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

ABD-İRAN SAVAŞI

Halep'ten batıya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. ABD bölgeden derhal çekilmelidir. ABD derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgeden çekilmelidir.

