HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

MHP lideri Bahçeli'den 'CHP' açıklaması: "Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar yakışmıyor"

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmelere değindi ve kutuplaşmanın derinleştiğini vurguladı. Bahçeli, "Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden, siyasi kültürümüze ve demokrasiye zarar veren bir noktaya ilerlemektedir" dedi. Bahçeli ayrıca Yargıtay'ın CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini aktardı.

MHP lideri Bahçeli'den 'CHP' açıklaması: "Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar yakışmıyor"
Melih Kadir Yılmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçmektedir. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden, siyasi kültürümüze ve demokrasiye zarar veren bir noktaya ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.

Mesele hukuk zemininden siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cürret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya dönmemelidir.

"YARGITAY KARARINI BİR AN ÖNCE VERMELİDİR"

Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır. Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen kararını bir an önce vermelidir

CHP'nin üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Yaşanan bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

ABD-İRAN SAVAŞI

Halep'ten batıya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. ABD bölgeden derhal çekilmelidir. ABD derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgeden çekilmelidir.

Detaylar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vize imparatorluğunun perde arkasına "erişime engeli"Vize imparatorluğunun perde arkasına "erişime engeli"
CHP kurultayı soruşturmasında kritik gelişme!CHP kurultayı soruşturmasında kritik gelişme!

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli CHP MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.