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Avcılar'da esrarengiz olay: Yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti!

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Avcılar'da öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz bir kadının yattığını gördü. Yapılan incelemeler sonucu öldüğü fark edilen talihsiz kadının başına ne geldiği henüz gizemini korumaya devam ediyor.

Korkunç olay, bugün öğlen saatlerinde Avcılar Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

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Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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