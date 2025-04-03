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  4. Avcılar’da iki otele silahlı saldırı! Çalışma başlatıldı

Avcılar’da iki otele silahlı saldırı! Çalışma başlatıldı

03.04.2025 16:13
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Avcılar'da sabaha karşı iki otele tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar, otomobil ile kaçtı.

Avcılar’da iki otele silahlı saldırı! Çalışma başlatıldı

Olay bugün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otele, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtıktan sonra, başka bir sokakta kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul silahlı saldırı otel
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