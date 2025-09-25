HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Avcılar'da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza

Avcılar'da kaldırıma park edilen motosikletler tespit edilirken, iş yerleri önündeki caddelere bırakılan duba, sandalye, flama, palet, meyve kasası, lastik gibi malzemeler ise, zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı. Kaldırıma motosikletini park eden iki sürücüye bin 406'şar lira ceza kesildi.

Avcılar'da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine kaldırımda yürümeyi zorlaştıran ve malzemelerini iş yeri önüne bırakan veya park yapılmasını engellemek amacıyla duba ve sandalye gibi malzemeleri kaldırım önüne bırakanlara yönelik denetim yaptı. Polis ekipleri eşliğinde devam eden denetimlerde zabıta memurları meyve kasalarından, flamalara, reklam panolarından palet, lastiklere kadar birçok malzemeyi kaldırımdan topladı. Kaldırımda bırakılan bir cansız manken de alınarak araca yüklendi. Ayrıca iş yerleri önündeki parklanmayı engellemek amacıyla caddeye konulan ürünler de zabıta tarafından alındı. Kaldırımda park edilen motosikletlerin fotoğrafları çekilerek sahiplerine 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca bin 406 lira para cezası uygulandı. Zabıta Amiri Osman Mutlu, " Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak mahalle bazında ve ilçe genelinde işgal, duba, masa, sandaly e ve kaldırımda park etmiş motorlu araçlar üzerinde çalışma yaptık. Bu doğrultuda hem esnafımızı uyarmak zorundayız hem de Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapmak zorundayız. Tüm esnafımıza duyurmak isteriz kaldırımları araç ceplerini lütfen işgal etmeyelim. Kaldırımlar vatandaşlarımızındır " dedi. (DHA)

Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 1Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 2

Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 3Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 4Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 5
Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 6Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 7Avcılar da kaldırıma motosiklet park eden sürücülere bin 406 lira ceza 8
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Küçük kızın gözyaşları: Babası tartışmaya başlayınca...İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Küçük kızın gözyaşları: Babası tartışmaya başlayınca...
Yapay zekâ, kanseri ne zaman tedavi edecek?Yapay zekâ, kanseri ne zaman tedavi edecek?

Anahtar Kelimeler:
motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.