Avcılar'da okul önündeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 30 Ekim saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Kırım Sokak'taki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada okul önünde görevli olan mahalle bekçisi G.Ö. tartışmaya müdahale etti. Saldırgan tavırlarını sürdüren veli M.S.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirmeye çalışan bekçi G.Ö. darbedildi. Bunun üzerine beylik tabancasını çıkaran bekçi, M.S.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bekçi G.Ö. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Emniyet Müdürü Yılmaz Kahraman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAVGA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okul önündeki kavga ve daha sonra yaşananlar yer aldı. Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bekçi G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, veli M.S. hakkında 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır