Avcılar’da yangın paniği

Avcılar'da bir evde çıkan yangında Raşo isimli kedi, bağrışları ile duşta olan sahibini uyardı. Duştan fırlayarak kedisini kucaklayan ev sahibi Ferdi Kaçmaz, yanmaktan kurtuldu.

Avcılar'da yangın paniği

Avcılar’da bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Ev sahibi Ferdi Kaçmaz, banyoda duş aldığı sırada prizden çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Bu esnada evin kedisi Raşo, çıkardığı seslerle sahibini uyardı.
Dumanların arasında banyodan çıkan Kaçmaz, hem kedisini alevlerin arasından kurtardı hem de bina sakinlerini uyararak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

"CAN DOSTUM BENİ KURTARDI"

Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi Kaçmaz kedisi sayesinde hayatta kalmasını "Can dostum beni kurtardı" sözleriyle karşıladı. Yaşananları anlatan Ferdi Kaçmaz, "Evde duştaydım. Kedim içerideydi. Birden acı bir şekilde bağırmaya başladı. Birden fırladım. Koltuğun üzerinde yangın olduğunu gördüm. Koltuğu ters çevirdim yayılmasın diye. Kediyi alıp binadakileri çıkarmaya başladım. Evin içerisi komple gitti ama Alllah'a şükürler olsun biz iyiyiz" ifadelerini kullandı.

