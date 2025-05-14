HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Avcılar tarafından bulunan cesedin kayıp Alzheimer hastasına ait olduğu kesinleşti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evden çıkıp kaybolan, 148 gün sonra demir yolu üzerinde avcılar tarafından çürümüş cansız bedeni bulunan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74) alınan örnek ile oğlu Süleyman Turhan'dan alınan DNA örneği eşleşti.

Avcılar tarafından bulunan cesedin kayıp Alzheimer hastasına ait olduğu kesinleşti
Çiğdem Sevinç

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evden çıkıp kaybolan, 148 gün sonra demir yolu üzerinde avcılar tarafından çürümüş cansız bedeni bulunan Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74) alınan örnek ile oğlu Süleyman Turhan'dan alınan DNA örneği eşleşti. Turhan'ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde geçen yıl 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, Mehmet Ali Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için bu çevrede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinin de katılımıyla farklı zamanlarda yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, acı haber 148 gün sonra geldi. Mehmet Ali Turhan a ait olduğu düşünülen çürümüş ceset, Uzunburun Mahallesi girişinde demir yolu üzerinde, domuz avcılarının köpekleri tarafından 14 Aralık 2024 günü saat 16.30 sıralarında bulundu. Avcıların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası ceset, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞLUNDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Morga gelerek cesedi teşhis eden Süleyman Turhan, babasını terlik ve pantolonundan tanıdı. Cesedin Mehmet Ali Turhan'a ait olduğunun kesinlik kazanması için oğlu Süleyman Turhan'dan DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi geçen hafta cuma günü tamamlandı. Cesedin, Mehmet Ali Turhan'a ait olduğu DNA örneğinin oğluyla eşlemesi sonrası kesinleşti.

Mehmet Ali Turhan'ın cenazesi yarın öğlen kırsal Osmancalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da düdüklü tencere yangını, ekipleri harekete geçirdiElazığ’da düdüklü tencere yangını, ekipleri harekete geçirdi
İstanbul- Avcılar’da kaçak moloz dökümüne dronlu takipİstanbul- Avcılar’da kaçak moloz dökümüne dronlu takip

Anahtar Kelimeler:
alzheimer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi!

'Gram altın o rakamı görürse...' Uzman isim kritik seviyeyi verdi!

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

Ekrem İmamoğlu ifade verdi!

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

İstifa edip, AK Parti'ye geçti! Olay oldu

İstifa edip, AK Parti'ye geçti! Olay oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.