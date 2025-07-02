Avrupa aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor! Ölü sayısı artıyor! Plajlarda hayatlarını kaybettiler

Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisiyle kavrulurken, birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz, sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekerken, kıtanın diğer bölgelerinde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İtalya'da geçen hafta sonundan bu yana etkisini arttırarak sürdüren ve pek çok bölgede 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Sardinya Adası'nın Budoni beldesindeki plajda 75 yaşındaki kişi ile San Teodoro beldesindeki bir plajda 60 yaşındaki bir kişi, aşırı sıcaktan fenalaşıp hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti.

PLAJDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sardinya Adası'nda yaşamını yitirenlerle ülkede hafta başından bu yana ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Ülkede önceki günlerde biri Palermo, biri de Bologna'da olmak üzere 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Bu arada, etkisi süren aşırı sıcaklar sebebiyle İtalya Sağlık Bakanlığı, güneşten korunma yöntemleri yayınlamayı sürdürürken, bugün için aralarında Roma ve Milano’nun da olduğu 18 kentte yüksek sıcaklıklar dolayısıyla "kırmızı alarm" ilan etti.

Bakanlık söz konusu 18 şehir için "kırmızı alarm" durumunun yarın da geçerli olduğunu bildirdi.

Ülkede, Lombardiya, Emilia-Romagna, Abruzzo, Veneto, Basilicata gibi çok sayıda bölgede, bölgesel yönetimlerin 31 Ağustos'a kadar günün en sıcak saatleri olan öğlen 12.30 ile 16.00 saatleri arasında açık havadaki çalışmaların durdurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz, sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekerken, kıtanın diğer bölgelerinde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

FRANSA

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, aşırı sıcaklar nedeniyle 4 vilayette kırmızı alarm, 55 vilayette ise turuncu alarm verildiğini duyurdu. Öte yandan, ülkede toplam 20 vilayette orman yangını riski nedeniyle yüksek alarm seviyesine geçildi.

Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkede ilk yardım ekipleri olan itfaiyecilerin, aşırı sıcaklar nedeniyle rahatsızlanan 300 kişiye müdahale ettiğini ifade etti. Pannier-Runacher, aşırı sıcaklardan etkilenen 2 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, dün aşırı sıcaklar nedeniyle ülkedeki 2 bin 213 okulda eğitime ara verildiğini kaydetti. Öte yandan, bugün havaların düne kıyasla daha serin olmasıyla birlikte sadece 136 okulda eğitime ara verildi.

Aşırı sıcaklarla ilgili vatandaşları bilgilendiren telefon hattını dün 900 kişi aradı. Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP, dün toplu taşımada seyahat edenlere yaklaşık 30 bin şişe su dağıttı.

Fransa’da aşırı sıcakların altyapıyı etkilemesi nedeniyle bu sabah 8 bin hane elektriksiz kaldı. Öte yandan, Fransa'nın Var vilayetinde 5 farklı noktada yangın başlatmakla suçlanan bir kişi dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

PORTEKİZ

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), üç dereceli uyarı sisteminde ikinci en ciddi seviye olan turuncu uyarıyı Bragança, Evora, Guarda, Vila Real ve Beja yerleşim yerleri için yayımladı.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkacağı ve yaklaşık 40 belediyede kırsal alanlarda yangın riskinin en üst seviyede olduğu belirtildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin paylaştığı yangın için risk bölgelerini gösteren haritaya göre şiddetli rüzgarlar nedeniyle Yunanistan’ın 5 bölgesinde bugün yüksek yangın riski bulunuyor.

Haritada, başkent Atina’nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi, Eğriboz Adası’nın içinde yer aldığı Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Kuzey Ege ve Girit Bölgeleri için yüksek yangın riskine işaret eden turuncu alarmı bulunuyor.

Vatandaşlardan bu bölgelerde olası yangınlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Dün de Yunanistan'ın Serez kentinde ve Selanik yakınlarındaki Oreokastro bölgesinde orman yangını çıktı.

Atina'nın güneydoğusundaki Palea Fokia bölgesinde 26 Haziran'da çıkan orman yangını yerleşim alanlarına sıçrayarak bazı evlerde hasara yol açtı.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına mesaj göndererek bazı köylerin tahliye edilmesini istedi.

Sakız Adası'nda geçen hafta çıkan yangında ise yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan kül oldu.

Hafta boyu devam eden şiddetli rüzgarlar nedeniyle ülke genelinde onlarca noktada yangın çıktı.

İSPANYA

İspanya'da günün en yüksek hava sıcaklığı 42 dereceyle Sevilla'da kaydedildi. Zaragoza, Granada, Toledo, Ciudad Real ve Badajoz'da da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Öte yandan, İspanya'nın Lleida kenti yakınlarında çıkan iki orman yangınında 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin 500 hektarlık arazi zarar gördü.

İspanyol yetkililer, yangının, iklim krizi kaynaklı "altıncı nesil yangın" olduğunu ve 28 kilometreye ulaşan hızıyla Avrupa'da kaydedilen en yüksek hızdaki yangınlardan biri olduğuna dikkati çekti.

BALKANLAR

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Slovenya’da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşların tedbir almaları için uyarı yapıldı. Turuncu alarmın verildiği Bosna Hersek'in birçok kentinde hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, sağlık açısından risk taşıyanların sıcak havada dışarı çıkmaması ve dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Sırbistan’da yetkililer, birçok kentte hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşabileceği konusunda uyararak halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Hırvatistan'da özellikle deniz kıyısına yakın yerlerdeki ormanlık bölgelerde sıcak hava nedeniyle küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor. Ülke genelinde sıcak hava dolayısıyla deniz kıyısına yakın bölgelerde kırmızı alarm, iç kesimlerde ise sarı alarm verildi.

Karadağ ve Slovenya’da da yetkililer, sıcak hava dolayısıyla vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarı yaptı.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Arnavutluk’ta da son 24 saatte ülke genelinde 28 yangının çıktığı ve bunlardan ikisinin sürdüğü belirtildi.

HOLLANDA

Ülkede dünkü sıcaklık rekorlarının etkisi bugün de sürerken, Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) Noord-Brabant, Limburg ve Gelderland bölgelerinde aşırı sıcaklık nedeniyle "turuncu alarm" uyarısını devam ettirdi.

KNMI’nin açıklamasında, bugün doğu bölgelerinde sıcaklıkların 30-36 derece, güneydoğu uç bölgelerde ise 38 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

Dün gece boyunca hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde seyrederek yılın ilk tropikal gününün yaşandığı ifade edildi.

KNMI, öğleden sonra özellikle doğu bölgelerde şiddetli fırtına ihtimaline karşı uyarıda bulundu, "sarı alarm" Friesland, Flevoland, Utrecht ve Noord-Brabant illerine genişletildi.

Açıklamada, fırtınalarda saatte 75 kilometreye varan rüzgar, yaklaşık 2 santimetre çapında dolu ve kısa sürede yoğun yağış beklendiği belirtildi.

ALMANYA

Almanya’da Meteoroloji Servisinden (DWD) yapılan açıklamada ülkede bugün sıcakların 38 dereceye, yer yer de 40 dereceye çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Günün çok sıcak geçmesi beklenirken, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilerin etkilenebileceği belirtildi. Açıklamada, halka özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmaması, gölgede de güneş gözlüğü ve şapka kullanması tavsiye edildi.

Uzmanlar, Almanya’da bugün yılın en sıcak günü yaşanabileceği, orman yangınlarının çıkma riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Almanya’nın doğusunda yer alan Brandenburg eyaletinin güneyinde yer alan Elbe-Elster bölgesinde dün çıkan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Dün ve bugünkü sıcakların ardından özellikle ülkenin güneyinde ve kuzeybatısında fırtına ve yer yer şiddetli yağmur yağmasının beklenildiği kaydedildi.

İNGİLTERE

İngiltere’de dün 1884’ten bu yana ölçülen en sıcak ikinci haziran ayı kaydedildi. Birleşik Krallık genelinde haziranda ölçülen 15,2 derecelik ortalama sıcaklık, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci haziran ayı sıcaklığı oldu. İngiltere'de ise ortalama sıcaklık 16,9 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeyi gördü. Galler de 1884'ten bu yana ölçülen en sıcak üçüncü haziran ayını geçirdi.

Gece saatlerinde İngiltere genelinde kuru ve açık bir hava öngörülüyor; kuzeydeki yağışların ise gece ilerledikçe azalacağı tahmin ediliyor. Ancak, sabahın erken saatlerinde Kuzey İrlanda ve İskoçya’nın batısında yeniden bulutlanma ve yağmur başlayacak.

POLONYA

Polonya basınına yansıyan haberlere göre, hava sıcaklıkları özellikle ülkenin batısında 37 dereceye ulaşacak.

Ülkedeki birçok il için ikinci derece turuncu uyarı yapılırken, yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi ve sağanak yağışların başlaması bekleniyor.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır