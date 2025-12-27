HABER

Avrupa'da savaş paniği! İsviçre Genelkurmay Başkanı: "Savunacak durumda değiliz"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İsviçre'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Suessli, "Ülkemizi tam ölçekli bir saldırıya karşı savunabilecek durumda değiliz. Gerçek bir acil durum halinde askerlerimizin yalnızca 3'te 1'inin tam teçhizatlı olacağını bilmek, insana gerçekten son derece ağır gelen bir durum" dedi.

İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Suessli, İsviçre'nin tam ölçekli bir saldırıya karşı kendini savunma kapasitesine sahip olmadığını ifade ederek savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. Suessli, Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda ülkenin kritik altyapısına yönelik "devlet dışı aktörler" tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılara ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ancak, ordunun hala ciddi teçhizat eksiklikleriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan Suessli, "Ülkemizi, uzaktan gelebilecek tehditlere ya da tam ölçekli bir saldırıya karşı savunabilecek durumda değiliz" dedi.

"SON DERECE AĞIR GELEN BİR DURUM"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırılarını başlattığı 24 Şubat 2022 tarihini çok net hatırladığını ifade eden Suessli, "Halkımız ve siyasetçiler, ordumuz savunma kapasitesine sahip değilken, sanki öyleymiş gibi bir inanca kapılmamalı. Gerçek bir acil durum halinde askerlerimizin yalnızca 3'te 1'inin tam teçhizatlı olacağını bilmek, insana gerçekten son derece ağır gelen bir durum" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA SADECE 2 ÜLKE VAR"

Ukrayna'daki işgalin İsviçre'de büyük çaplı bir şoka neden olmayışının nedenlerine değinen Suessli, bunları ülkenin en son savaşını 180 yıl önce yaşaması, İsviçre'nin coğrafya olarak çatışmadan uzak olması ve ülkenin tarafsızlık politikaları olarak sıraladı. İsviçre'nin Ukrayna'daki savaştan uzak olduğu inancının doğru olmadığına dikkat çeken Suessli, "Ukrayna ile aramızda sadece iki ülke var; Macaristan ve Avusturya" dedi.

Tarafsızlığın otomatik bir koruma sağladığı algısına da karşı çıkan Suessli, "Silahsız olan ve savaşa sürüklenen pek çok tarafsız ülke var. Tarafsızlık, ancak silahla savunulabildiği ölçüde bir değere sahiptir" şeklinde konuştu.

İsviçre'nin savunma harcamalarında öngördüğü artışların mevcut tehditler karşısında yetersiz olduğunu savunan Genelkurmay Başkanı, İsviçre ordusunun mevcut şartlarda yaklaşık 2050 yılında tam anlamıyla hazır hale gelebileceğine işaret ederek, "Mevcut tehdit dikkate alındığında, bu süre çok uzun" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

