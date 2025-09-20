HABER

Avrupa havalimanlarında siber saldırı nedeniyle aksamalar yaşanıyor

AVRUPA’nın önde gelen havalimanlarında, yolcu check-in ve bagaj sistemlerini hedef alan bir siber saldırı sonucu uçuşlarda gecikmeler ve iptallerin meydana geldiği bildirildi.

Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, siber saldırının check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısına yönelik olduğu ve birçok havalimanının etkilendiği belirtildi. Açıklamada, işlemlerin şu anda yalnızca manuel olarak yapılabildiği, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı ifade edildi. Yolculara, uçuş durumlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına en az 3 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Londra Heathrow Havalimanı, yaşanan teknik sorun nedeniyle giden yolcularda gecikmelerin olabileceğini duyururken, Berlin Havalimanı da Avrupa genelinde kullanılan sistemdeki arıza nedeniyle uzun bekleme süreleri yaşanabileceğini aktardı.

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

