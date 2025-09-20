Avrupa havalimanlarında siber saldırı nedeniyle aksamalar yaşanıyor

Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, siber saldırının check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısına yönelik olduğu ve birçok havalimanının etkilendiği belirtildi. Açıklamada, işlemlerin şu anda yalnızca manuel olarak yapılabildiği, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı ifade edildi. Yolculara, uçuş durumlarını önceden kontrol etmeleri ve havalimanına en az 3 saat önce gelmeleri tavsiye edildi.

Londra Heathrow Havalimanı, yaşanan teknik sorun nedeniyle giden yolcularda gecikmelerin olabileceğini duyururken, Berlin Havalimanı da Avrupa genelinde kullanılan sistemdeki arıza nedeniyle uzun bekleme süreleri yaşanabileceğini aktardı.