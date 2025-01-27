HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa'nın göbeğinde Bektaşi devleti kuruluyor! Polissiz, ordusuz ve vergisiz...

Avrupa'nın göbeğinde Bektaşi devleti kuruluyor! Polissiz, ordusuz ve vergisiz...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.01.2025 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bektaşi tarikatı için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir devlet kurulacak. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dinler arası hoşgörü şiarıyla çıkılan bu yolda kurulacak olan Bektaşi devletinin 'Vatikan' tarzı bir egemenlik yapısı düşündüklerini ifade etti. Rama Bektaşi devletiyle ilgili, "Vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak” dedi.

Avrupa'nın göbeğinde Bektaşi devleti kuruluyor! Polissiz, ordusuz ve vergisiz...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dün yaptığı açıklamada, başkent Tiran'da “Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını, bunun dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla yapılacağını” belirtti.

pp

VATİKAN MODELİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Rama, Türkiye'den Arnavutluk'a kutsal makamın taşınmasının 95’inci yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen bir törende, "Bektaşilerin tarihi, Bektaşi Dünya Merkezi'nin kutsal makamına, Vatikan'a benzer bir statü verilmesi için kendiliğinden güçlü bir çağrıdır" dedi.

"POLİSSİZ, ORDUSUZ, VERGİSİZ MANEVİ BİR DEVLET"

Sembolik devletin "duvarsız, polissiz, ordusuz, vergisiz ve diğer özelliklerden yoksun, ama bir karargah, manevi bir devlet" olacağını belirten Rama, “Eğer kurulursa, bu İslam Sufi tarikatı için olan bölge, dünyanın en küçük devletlerinden biri olacak ve kendi yönetimi olacak. Ancak vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak” dedi. Rama, zamanlamaya dair detay vermedi ve planın Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.

Rama, geçen yıl Arnavutluk'un başkentinin doğusunda, Bektaşi manevi merkezi olarak kullanılacak bir devlet kurmayı planladığını, Bektaşilerin Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi bölgelerde dağılmış durumda olduğunu söylemişti.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 13’üncü yüzyılda, sufiliğe bağlı olarak kurulan Bektaşi merkezi, “Türkiye Cumhuriyeti'nde 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının alınması” nedeniyle 1929'dan beri Arnavutluk'ta bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Tiran Arnavutluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
bir çapanoğlu çıkacak gibi. Müslümanları dışlayan bir avruba, Müslüman geleneğinden gelen bir yapıyı avrupada söz sahibi yabacak. hayırlısı İnşaalah, belkide ben yanılıyorum.
Zamanında darbe yapmaya calısan zihniyet de hoşgörü üzerine yeni bir oluşum değil miydi?Bu tarz oluşumlar her zaman sıkıntıya açıktır.
Acaba neden neden?
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.