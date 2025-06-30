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Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı

Avrupa ülkeleri kavurucu sıcaklıklar nedeniyle alarma geçti. Batı Avrupa ülkelerinin aşırı sıcak havaların etkisi altına girmesiyle İspanya'da ve Portekiz'de 46 derece ile sıcaklık rekorları kırıldı. İtalya ve Fransa'da orman yangınlarına karşı kırmızı alarm, Belçika'da ise solunum ve kalp hastalıkları taşıyan kişiler için turuncu alarm verildi. Almanya'da sıcaklıkların 39 dereceye çıkacağı belirtildi.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı

Avrupa ülkeleri aşırı sıcakların etkisini yaşamaya başladı. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa'da termometreler rekor sıcaklıklara ulaştı. Belçika ve Hollanda'da ise sıcakların yarın ve çarşamba günü 38 dereceyi bulabileceği uyarısı yapıldı.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 1

Başta İspanya olmak üzere Portekiz ve Fransa'da dünden bu yana rekor sıcaklıklar kaydedildi. İspanya'nın Huelva şehrinde termometreler 46 derece, sıcaklık kaydedildi. Portekiz'de de 1950'lerden bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklıklar görüldü. Başkent Lizbon yakınlarındaki Mora'da da sıcaklık 46,6 dereceyi buldu.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 2

ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLDU

İtalya'da ise aşırı sıcaklar orman yangınlarının artmasına neden oldu.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 3
Ülkede nadir görülen aşırı sıcaklar etkili olurken aralarında Roma, Milano, Floransa ve Verona gibi şehirleri de kapsayan 17 bölgede orman yangınları nedeniyle kırmızı alarma geçildi.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 4

FRANSA'DA TURUNCU ALARM

Fransa'nın 95 ilinden 84'ünde aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarma geçildi. Söz konusu illerde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının, hafta ortasına kadar da devam etmesini bekleniyor. Bölge okullarının duruma bağlı olarak pazartesi, salı ve çarşamba günleri eğitime ara verildi.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 5

BELÇİKE VE HOLLANDA'DA DA AŞIRI SICAKLARIN ETKİSİNDE

Güney Avrupa ülkelerini kavuran aşırı sıcak havanın bugün itibariyle kuzeye doğru kayması ve Belçika ile Hollanda'da etkili olması beklenirken, ülke vatandaşlarına zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmama, sıvı tüketme ve özellikle bebekler ve yaşlılar için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 6

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından yapılan uyarılara göre Belçika'da hava sıcaklıklarının salı günü 36-37 derece, çarşamba günü ise 37-38 dereceyi bulması bekleniyor. Açıklamada, yüksek nem oranıyla birleşmesi beklenen aşırı sıcakların solunum ve kalp hastası olanlar için de ciddi risk taşıdığı belirtilerek ülkede turuncu alarm seviyesine geçileceği de bildirildi.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 7

ALMANYA'DA 39 DERECEYE ÇIKACAK

Alman Meteoroloji Servisinden (DWD) yapılan açıklamada, bazı bölgelerde sıcaklıkların 39 dereceye yükselmesinin, yer yer 40 dereceyi aşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 8

Açıklamada, sıcaklıkların gece saatlerinde de 20 derecenin üzerinde olmasının beklendiği belirtildi. Bugünden itibaren özellikle güney ve batı kesimlerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, tedbirli olunması istendi.

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 9

İNGİLTERE

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office, ülkenin farklı bölgelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi bulabileceğini öngördü. Başkent Londra'da da sıcak hava etkili oldu. (AA-İHA)

Avrupa ülkelerinde kırmızı alarm! Sıcaklıklar 46 dereceye çıkarak rekor kırdı, orman yangınları başladı 10
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İtalya Fransa İspanya Portekiz sıcaklık
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