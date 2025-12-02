HABER

Avukat eline aldığı sopayla 40 araca zarar verdi!

Denizli'de yaşayan bir avukat oturduğu mahallenin kabusu oldu. Eline aldığı sopayla 40 araca zarar veren avukatın psikolojik sıkıntıları olduğu belirtildi. Daha önce de benzer şeyler yaşandığını belirten mahalleli terör estiren avukat hakkında şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat, yaşadıkları sitede park halinde bulunan yaklaşık araca camları ve aynalarını kırarak zarar verdi.

MAHALLENİN KABUSU OLDU

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartman dairesince ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi.

40 ARACA ZARAR VERDİ

Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.’dan şikâyetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

