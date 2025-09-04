Avukat Rezan Epözdemir tutuklanmıştı! Adalet Bakanlığı kararını verdi

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Epözdemir, savcılığa verdiği ifadenin ardından "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

RÜŞVETTEN TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli Epözdemir çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandı. Terör suçlarına yönelik ise hakimlikçe adli kontrol tedbiri talebinin reddine karar verildi.

SORUŞTURMA İZNİ

Adalet Bakanlığı, Epözdemir hakkındaki dosyalar için soruşturma izni verdi.