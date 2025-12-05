HABER

Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti: Gelinin kız kardeşini öldürdü, gelinini ağır yaraladı

Kırıkkale’de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada kayınpederin tabancayla açtığı ateş sonucu gelininin kız kardeşi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan gelinin ise hastanede tedavisinin sürüyor. Saldırı anında avukatlık bürosunda bulunan avukatlar fenalık geçirdi.

Olay, Yaylacık Mahallesi 381. Sokak’ta bulunan bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki 37 yaşındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., avukatlık bürosunda boşanma protokolü üzerine görüşmek için bir araya geldi.

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., gelini E.E. ve gelinin kardeşi Nilgün Geçer’e tabancayla ateş etti.

GELİNİNİ AĞIR YARALADI, GELİNİNİN KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ!

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kafasından vurulan E.E.’nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçan şüpheli kayınpeder Y.A.’nın yakalanması için polis ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

(İHA)

05 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırıkkale
