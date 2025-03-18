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Avustralya'da melioidoz salgını: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 15:26
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AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde melioidoz hastalığı nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da melioidoz salgını: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Avustralya’nın Queensland eyaletinde Kasım 2024'te şiddetli yağışların başlamasından bu yana 125 melioidoz vakasının kayda geçtiği bildirildi. Kuzeydeki Townsville kentinde yaşlı bir adamın hayatını kaybetmesiyle eyalet genelinde melioidoz hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısı 20'ye ulaştı. Yetkililer, şiddetli yağışların sürmesi beklenen Queensland'de, yaşlılara ve kronik hastalara çamurdan uzak durma çağrısında bulundu.

Queensland Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklarla ilgili çalışan Prof. Dr. Paul Griffin, salgının neden olduğu ölümlerin beklenenden fazla olduğunu belirterek, vakaları azaltmak ve can kayıplarını önlemek için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya salgın
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