HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed'i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi

İçerik devam ediyor

Avustralya'nın Sydney kentinde plajda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin ise Ahmed el Ahmed adlı bir manav olduğu açıklandı. 43 yaşındaki Ahmed el Ahmed'in saldırı sırasında iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Avustralyalılar ise Ahmed'in müdahalesini kahramanca bir hareket olarak niteledi.

News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 1

İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, Ahmed el Ahmed adlı bir manav olduğu belirtildi.

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 2

İKİ YERİNDEN VURULDU

43 yaşındaki Ahmed el Ahmed'in saldırı sırasında iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 3

Ahmed el Ahmed'in kuzeni Mustafa, hastanede 7News'e yaptığı açıklamada, kuzeninin bu gece ameliyata alınacağını söyledi.

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 4

Mustafa, iki çocuk babası olan Ahmed el Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktardı.

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 5

"KAHRAMANCA BİR HAREKET"

Avustralya basını ve kamuoyunda, Ahmed el Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, söz konusu anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor.

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 6

Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesini kahramanca bir hareket olarak niteledi.

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 7

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 8

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 9

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 10

Avustralya, manav Ahmed El Ahmed i konuşuyor: Kendi canını hiçe saydı, kahraman ilan edildi 11

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldıkları araçla yakalanan şüpheli tutuklandıÇaldıkları araçla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandıUyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avustralya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.