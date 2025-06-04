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AWD nedir? AWD ne anlama gelir? AWD anlamı ve açılımı

Günümüzde ulaşımı sağlayan en önemli araçlar otomobillerdir. Otomobillerde yer alan her sistemin bir görevi ve bir adı bulunmaktadır. Bu sistemler sayesinde çalışan araçlar, kara ulaşımında büyük kolaylık sağlarlar. Günümüzde otomobil sahibi insanların sayısı arttıkça bu sistemler hakkında daha fazla araştırma yapılmaktadır. Peki, AWD nedir, ne anlama gelir?

AWD nedir? AWD ne anlama gelir? AWD anlamı ve açılımı
Defne Vera Şahin

Günümüzde çekiş sistemi türleri oldukça çeşitli yapıya sahip olduğundan kafa karışıklığına neden olmaktadır. Hatta bazı markalar çekiş gücü için kendi kavramlarını kullandığı gibi çekiş tipinin çalışma şekli de çok farklı olabilmektedir.

Otomobillerde motorun ürettiği güç ve tork şanzıman ve diferansiyel aracılığıyla dönüş oranı dönüştürülerek tekerleklere iletilir. Bu iletimin sonucunda ise tekerlekler çalışmaya başlar ve aracı hareket ettirir. AWD gibi harf kombinasyonları da çekiş gücünün türünü ifade eder.

AWD nedir?

AWD açılımı İngilizce "All Wheel Drive" olarak geçer. Kavramın Türkçe anlamı araçtaki bütün tekerleklerdeki çekiş anlamına gelir. Dolayısıyla AWD iki teker sistemli araçların da dört tekere geçmesine olanak sağlayan bir çekiş sistemidir.

Bilindiği üzere otomobillerdeki çekiş sistemi, motorda üretilen gücün tekerleklere nasıl iletildiğini belirler. Çekiş sistemi aracın hareket etmesini ve yol tutuş performansını etkilerken, arkadan çekiş, dört çekiş ve önden çekiş gibi birçok farklı sınıflandırmaya sahiptir. Bu kapsamda AWD nedir sorusunun yanıtı, "motor gücünün dört tekerleğe birden iletilmesini sağlayan bir sistemdir." şeklindedir.

AWD ne anlama gelir?

AWD teknolojisini kullanan araçlar, normal sürüş deneyiminde sadece iki tekerliği kullanır. Engebeli veya zorlu yol şartlarının olmadığı yerlerde otomobil sadece ön veya arka tekerleklerinin gücüyle hareket eder. Bu esnada çekiş gücünün nerede kullanılacağı aracın modeline ve markasına göre farklılık gösterebilir.

AWD anlamı kısaca şu şekildedir:

AWD özelliğine sahip bir otomobil engebeli bir yola girdiğinde veya araç manuel olarak arazi aracı olarak kullanıldığında dört çeker moduyla çalışır. Bu esnada çekiş sistemi; hız, gaz kesme zamanı, frenleme süresi, ön ve arka aks oranı ile direksiyon açısı gibi birçok faktörü dikkate alır. Bu sayede otomobilin zorlandığını tespit ederek 4x4 moduna geçiş yapar. Bu mod açıldığı zaman zorlu ve engebeli yol şartlarında yeterli çekiş gücüne sahip olur.

AWD sisteminin sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Yokuş yollarda ve kaygan zeminlerde daha kuvvetli bir çekiş gücüne sahiptir.
  • Güç, dört tekerleğe eşit biçimde aktarıldığı için virajlarda daha güvenli bir geçiş sağlar.
  • Dört tekerleğe de iletilen güç daha dengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar.
  • Yol şartlarına göre her bir tekerlek farklı oranlarda motor gücü kullanabilir.
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