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Ayakkabı bağcıklarının ucu neden sert plastik kaplıdır?

Farklı modellerde üretilen ayakkabıların bazıları bağcıklı olur. Ayakkabı bağcıkları çok yaygın kullanılır ve klasik model ya da spor model birçok ayakkabı türünden botlara ya da çizmelere kadar geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Ayakkabı bağcıklarının ucu neden sert plastik kaplıdır?
Ferhan Petek

Genel olarak her ayakkabı için, bağcıkların her iki ucunda da yer alan sert plastik uçlarla birlikte bir çift bağcık üretilir. Bu sert bölümler ile tamamlanmış olan bir çift ip ya da kordon, ayakkabı bağcıklarını oluşturur. Her ayakkabının bağcığı ayakkabıların her iki tarafında yer alan bir dizi delik, ilmek, halka ya da kancadan geçilerek bağlanır. Ayakkabı bağcıklarının gevşetilmesi sayesinde ayakkabıların ayaktan rahat çıkartılması ancak iplerin tamamen ayakkabıdan ayrılmaması sağlanır. Bağcıkların sıkı şekilde bağlanması ayakların ayakkabının içine tam olarak sabitlenmesini sağlamaktadır. Farklı şekillerde bağlanabilen bağcıkların en yaygın bağlama şekli olarak fiyonk kullanılmaktadır.

Geleneksel olan ayakkabı bağcıkları pamuk, deri ya da ip üretiminde kullanılabilen diğer farklı malzemelerden yapılabilmektedir. Modern dünyadaki ayakkabı bağcıkları ise daha çok geleneksel liflerden yapılan ayakkabı bağcıklarına göre çok daha kolay çözülebilen çeşitli sentetik lifler içermektedir.

Farklı türlerde ayakkabı bağcıkları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Elastik özellikte olan ayakkabı bağcıkları geleneksel olan bağcık türüdür. Bu tür bağcıkları kolaylıkla bağlanıp çözülebilmektedir. Bunun dışında görünmez olarak sabitlenebilmeleri amacı ile kalıcı bir klips ile de kullanılabilmektedirler.
  • Düğümlü türdeki bağcıklar, ayakkabılardaki bağcık deliklerinden geçişlerini kısıtlayan birkaç kalın bölüme sahiptir. Bu bölümler, bağcık bölgesindeki gerginliği ayarlamak amacıyla kullanılır.
  • Twirly bağcık adı verilen bağcık türleri, elastik bir sarmalı andıran yapıya sahiptir. Düğüm atma gereksinimi olmadan kolayca çekilebilirler. Bu tür bağcıklar, ayakkabının bağcıkları çözülmeden ya da bağlanmadan giyilip çıkarılmasını sağlar ve bu sayede kullanım kolaylığı sunar. Genellikle çocuklar için tercih edilse de, yaşlılar ve sporcular arasında da en çok tercih edilen bağcık türlerinden biridir.

Ayakkabı bağcıklarının ucu neden sert plastik kaplıdır?

Günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olan ayakkabılar, çoğunlukla bağcıklı olarak üretilir ve spordan klasik modellere, bootielerden uzun çizmelere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayakkabı bağcıklarının uç kısımlarında yer alan sert plastik parçalar ise genellikle fark edilmeyen küçük bir detay gibi görünse de, aslında özenle tasarlanmış ve çeşitli işlevler üstlenen önemli bir unsurdur.

Bağcıklı olan her ayakkabının bağcıklarının uç kısmında yer alan sert plastik kaplamaların bazıları metalden de olabilir. Bu kaplamalara aglet ismi verilmektedir. Aglet Türkçe karşılığı olarak "küçük iğne" anlamına gelir ve Fransızca kökenli olan İngilizce bir kelimedir. Bazı tarihi yazılı kaynaklara göre buna benzer bir kullanımın Antik Roma dönemine dayandığı bilinmektedir. Ayakkabılarda yer alan bu sert plastik kaplamaların şu amaçlar doğrultusunda kullanıldığı bilinmektedir:

  • Bağcıkların ayakkabıda yer alan deliklerden kolayca geçmesini sağlar. Aksi takdirde uçlar sarılmazsa ya da korunmazsa bir süre sonra kolaylıkla çözülebilir ve lifler açılınca bağcıkları kullanılamaz bir hal alır.
  • Bağcıkların açılmadan kullanılabilmesini ve dağılmasını önler. Bu sayede deliklere rahat bir şekilde girip çıkabilirler.
  • Ayakkabıların sürekli sürtünmeye maruz kalma durumlarına karşılık dayanıklılığını arttırır.
  • Bağcıkların uçlarında yer alan metal ya da plastik parçalar hem işlevsel hem de estetik bir öge olarak kullanılmaktadır. Metal olan uçlar en çok spor ayakkabılarda ya da deri klasik modellerde kullanılarak farklı bir tasarım tarzı oluşmasını sağlar.
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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı
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