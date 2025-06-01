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Aydın 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu gündüz saatlerinde 29°C, gece saatlerinde ise 15°C civarında olacak.

Aydın 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hava açık kalacak. 2 Haziran Pazartesi'den 8 Haziran Pazar'a kadar hava sıcaklıklarının gündüzleri 29°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 15°C ile 18°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak ve yağış beklenmiyor.

Aydın'da Haziran ayı, ortalama 26.2°C gündüz ve 19.8°C gece sıcaklıklarıyla sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Yağış miktarı ortalama 12 mm'dir. Nem oranı ise %43 civarındadır.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Aktiviteler mümkünse sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcak çarpması riskine karşı, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirilmelidir. Aşırı sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır. Evlerde perdeler kapalı tutularak iç mekanlar serin tutulabilir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamaları buna göre yapmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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