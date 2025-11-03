HABER

Aydın 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da hava durumu 3 Kasım 2025 Pazartesi günü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %82 olarak beklenirken, rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak hesaplandı. Takip eden günlerde 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Kasım Cuma günü yer yer sağanak yağış olasılığı bulunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumuna dikkat etmelidir.

Aydın'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yaklaşık 22°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %82 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.4 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:37’dir. Gün batımı saati 18:10 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 4 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklığın 23°C civarında olması bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü de benzer hava koşulları devam edecek. 6 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görülebilir.

7 Kasım Cuma günü ise yer yer sağanak yağmurların görünme ihtimali var. Bu dönemde hava genellikle ılıman olacak. Yağışsız günler öne çıkacak. 7 Kasım için sağanak yağmur beklentisi dikkate alınmalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu izlemeleri önemlidir. Plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır.

hava durumu Aydın
