Aydın 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. İşte detaylar...

Aydın'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 14°C civarında tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 21°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %54. Rüzgar hızı ise 5.96 km/saat bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da serinlemesi bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklık 23°C ile 14°C arasında değişecek. 6 Ekim Pazartesi günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 26°C ile 18.9°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmur ihtimali göz önüne alınmalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler için hava koşullarına uygun aktiviteler planlanmalıdır. Gerektiğinde kapalı alanlara yönelmek akıllıca olacaktır.

hava durumu Aydın
