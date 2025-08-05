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Aydın 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 5 Ağustos 2025 Salı günü tipik bir yaz havası bekleniyor.

Aydın 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Aydın'da 5 Ağustos 2025 Salı günü tipik bir yaz havası bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 38°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 40°C'ye kadar çıkabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte 5.64 km. Nem oranı %23 civarında.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 41°C'ye yükselebilir. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37°C seviyelerinde seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekmektedir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bol su tüketmek önemlidir. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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