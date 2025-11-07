Aydın 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 7 Kasım 2025 Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 10 km'ye kadar ulaşabilecek. Hava sıcaklıkları ise 12 ile 25 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde ani yağışlar olabilir. Yerel su baskınları ve kısa süreli rüzgar artışlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Haftanın ilerleyen günlerinde 8 Kasım Cumartesi günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 9 Kasım Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C seviyelerinde seyredecek. 10 Kasım Pazartesi günü puslu bir güneşin olması bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gereklidir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde ani yağışlar için dikkatli olunmalıdır.