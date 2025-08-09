HABER

Aydın 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Aydın'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 35-37°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20-22°C arasında düşecek. Nem oranı yüksek olacağından, hissedilen sıcaklık daha da artabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 36-38°C arasında olması bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 37-39°C seviyelerine ulaşabilir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek önemlidir. Olası sağlık sorunlarını önlemek için dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunulmamalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava, tarım ürünleri ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçilerin sulama programlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulmasına özen gösterilmelidir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler sıcak havalarda daha hassastır. Bu kişilerin serin ve gölgeli ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Düzenli su içmeleri ve aşırı efor sarf etmemeleri gereklidir.

hava durumu Aydın
