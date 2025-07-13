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Aydın 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Aydın 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 42°C olması tahmin ediliyor. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık 41°C olacak. 16 Temmuz Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Vücut ısısını dengelemek açısından bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek de faydalı olacaktır. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin etkili olduğu saatlerde dikkatli olmalıdır. Bu, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam edeceği görünmektedir. Bireylerin ve tarım sektöründeki çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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