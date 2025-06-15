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Aydın 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak? Hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Aydın 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Aydın'da 15 Haziran 2025 Pazar günü gündüz sıcaklıkları 32-33°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları 18-19°C arasında seyredecek. Nem oranı %50-55 olacak. Rüzgar hızı 13-15 km/saat arasında değişecek.

16-18 Haziran tarihleri arasında hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. 17 Haziran Salı günü de gündüz 33°C, gece 19°C ölçülecek. 18 Haziran Çarşamba günü ise gündüz sıcaklığı yine 33°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Ayrıca güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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