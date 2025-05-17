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Aydın 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Aydın'da hava durumu, güneşli hava ile birlikte 27°C'ye kadar yükselecek.

Aydın 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali düşük. Nem oranı %56 civarında. Rüzgar güney yönünden saatte 4 km hızla esecek.

18 Mayıs Pazar günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 15°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü hava zamanı zaman bulutlu, zaman zaman güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 14°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. 20 Mayıs Salı günü zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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