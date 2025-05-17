Aydın 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali düşük. Nem oranı %56 civarında. Rüzgar güney yönünden saatte 4 km hızla esecek.

18 Mayıs Pazar günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 15°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü hava zamanı zaman bulutlu, zaman zaman güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 14°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. 20 Mayıs Salı günü zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor.