Aydın 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %94 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.3 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati 18:17'dir.

Cumartesi günü hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 18°C ile 25°C arasında olacak. Pazar günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında değişecek. Pazartesi günü de hava açık ve güneşli. Sıcaklık 15°C ile 27°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkları artabilir. Vatandaşların kat kat giyinmeleri faydalı olacaktır. Gerekirse yanlarında şemsiye bulundurmaları önerilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terleme artar. Vücut su kaybını önlemek için bol su içilmelidir. Rüzgar hızı düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.