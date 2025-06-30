Aydın 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 35°C, 2 Temmuz Çarşamba günü ise 35°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Aydın'ın Temmuz ayındaki ortalama değerlerine yakındır.

Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamak önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Evlerde perdeleri kapalı tutmak, fan veya klima kullanmak iç mekanları serin tutar.

Bu sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Böylece yaz aylarının tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmak mümkün olur.