Aydın'da acı olay! Devrilen traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Kaza, dün süüt 23.00 sıralarında Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Efe Çobanoğlu'nun kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çobanoğlu’nun cenazesi, Çamköy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır