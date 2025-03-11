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  4. Aydın'da acı olay! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Aydın'da acı olay! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

11.03.2025 19:57
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Aydın'da acı olay! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaşlı kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta kalbi durdu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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