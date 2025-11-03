HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın'da esrarengiz olay: Odun toplamaya gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde esrarengiz bir ölüm gerçekleşti. Ddun toplamak için kestane bahçesine giden yaşlı adam traktörünün yanında ölü bulundu. Ölen kişinin Mehmet Balcıoğlu (72) olduğu tespit edildi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aydın'da esrarengiz olay: Odun toplamaya gitti, traktörünün yanında ölü bulundu!

Samailli Mahallesi'nde, yol kenarında duran 09 RL 167 plakalı traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ölen kişinin Mehmet Balcıoğlu (72) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Balcıoğlu'nun, odun toplamak için traktörüyle kendisine ait kestane bahçesine gittiği öğrenildi.Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 3 Kasım 2022 mesajıİletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 3 Kasım 2022 mesajı
Mardin’de firari 53 şahıs yakalandıMardin’de firari 53 şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.