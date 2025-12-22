HABER

'Tarayıcıda GTA: Vice City' rüyası kısa sürdü: Kısmen fişi çekildi! Peki neden?

Geçtiğimiz günlerde GTA: Vice City'nin tarayıcı üzerinden oynanabilmesi gündem olmuştu. Ancak DOS Zone ekibi, GTA: Vice City tarayıcı versiyonunu 'kısmen' yayından kaldırdı. Ekipten konuyla ilgili açıklama da geldi.

Enes Çırtlık

Oyun dünyasında geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olaylarından biri, bir zamanların ikonik oyunu GTA: Vice City'nin tarayıcı üzerinden (hem PC hem mobilde) oynanabilir hale gelmesiydi. DOS Zone ekibinin bu projesi, oyun dünyasında gündem oldu.

Ancak bu büyük rüya, başladığı kadar hızlı bitti. Ekip, oyunseverlerin hevesini kursağında bırakan bir karar aldı.

DEMO SÜRÜM KAPATILDI

DOS Zone, oyunun tarayıcı versiyonunun demo sürümünü erişime kapattı. Yapılan resmi açıklamaya göre, projenin kısmen fişinin çekilmesinin iki temel sebebi var:

  1. Oyunun yüksek ilgi görmesi sonucu trafik maliyetlerinin ciddi boyutlara ulaşması.
  2. Hak sahiplerinin talepleri nedeniyle projenin kapatılma riskini önlemek.

Özellikle ikinci madde, Rockstar Games'in telif hakkı uyarısında bulunmuş olabileceğini gösteriyor.

TAMAMEN FİŞİ ÇEKİLMEDİ

DOS Zone, GTA: Vice City'nin tarayıcı versiyonuna kapıyı tamamen kapatmadı. Ekip, sadece projedeki demo sürümünü kaldırdı. Ekibin açıklamasına göre, eğer elinizde orijinal oyun dosyaları varsa, tam sürümü oynamaya devam edebiliyorsunuz.

Ekibin tam açıklaması ise şu şekilde:

"Projenin beklenmedik düzeydeki popülaritesinin yol açtığı önemli trafik maliyetleri nedeniyle ve hak sahiplerinin talepleri yüzünden projenin kapatılması riskinden kaçınmak amacıyla demo sürümünü devre dışı bıraktık. Orijinal oyun kaynaklarını sağlayarak tam sürümü çalıştırmaya devam edebilirsiniz."

