Yozgat'ta ahırlara yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Yozgat'ta ahırlara yıldırım düştü, 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Sarıkaya ilçesine bağlı Koçcağız köyünde hayvancılıkla geçimini sürdüren Fahri Demirel ve Tülay Demirel'in ahırlarına yıldırım düştü. İkisi gebe, biri yeni doğum yapmış üç büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahırlarına yıldırım düşen Abdulsamet Demirel, babasıyla birlikte tarım ve hayvancılık yaptıklarını ifade ederek, "30 Ocak Cuma akşam 18.00 sularında şiddetli yağış nedeniyle elektrik direğine yıldırım düştü. Direkte topraklama mevcut değil. Topraklama olmaması nedeniyle direğin lambasını da patlatıyor.

AHIRA YILDIRIM DÜŞTÜ

Aynı zamanda enerji toprakta emilmediği için evimize giden iletkenler doğrudan ahırımıza ulaşıyor. Ahırımızda 3 tane hayvanımız telef oluyor. Hayvanlarımızdan 2 tanesi gebe. Bir tanesinin doğumu çok yakındı. Diğeri de 5 gün önce doğum yapmıştı. Yetkililerden dileğimiz bize yardım etmeleri. Çünkü aile işletmesi olduğumuz için 3 tane hayvanın aynı anda telef olması bizim için büyük bir yük" dedi.

Yıldırım düştüğü anı anlatan Demirel, "Ahırda prize gelen enerji yanarak ahırın içine boşalıyor. Yerde hayvanların idrarından dolayı ıslak olduğundan yerde yatan hayvanlardan 3 tanesi telef oluyor. Buzağımız var, 8 günlük. Annesi telef oldu. Şu an aşırı mağdur durumdayız" dedi.
