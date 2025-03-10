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  4. Aydın'da feci kaza! Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da feci kaza! Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 09:35
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Aydın'ın Çine ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Muharrem Yıldız (43) hayatını kaybetti.

Aydın'da feci kaza! Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Yıldız’ın kontrolünü yitirdiği 48 AH 019 plakalı motosiklet, şarampole devrildi. Yıldız, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Muharrem Yıldız, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bir arama kurtarma derneğinin üyesi olan Muharrem Yıldız'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Yıldız'ın cenazesinin bugün öğlen Ata Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılınacak namazın ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza motosiklet sürücüsü
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