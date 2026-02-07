Aydın'da FETÖ üyesi şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Nazilli ilçesinde 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (FETÖ)' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. (46) isimli şahsı yakaladı. Yakalanan hükümlü gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır