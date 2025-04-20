Aydın'da korkunç ölüm... Güreş boğası, bakıcısı genç Fevzi'yi boynuz darbeleriyle öldürdü

Aydın'da güreş boğasının bakımını yapan 29 yaşındaki Fevzi Göktaş, boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde İncirliova ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, güreş boğasına bakmaya giden Fevzi Göktaş, daha bilinmeyen bir nedenle boğanın saldırısına maruz kaldı.

Boğanın çok sayıda boynuz darbesi ile karşılaşan Göktaş, vücudunun çeşitli yerinden yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailenin ihbarı üzerine olay yerini sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktaş, ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.