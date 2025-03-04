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  4. Aydın'da korkutan anlar! Seyir halindeyken araç birden duman aldı, itfaiye müdahale etti

Aydın'da korkutan anlar! Seyir halindeyken araç birden duman aldı, itfaiye müdahale etti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 12:52
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobildeki yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın'da korkutan anlar! Seyir halindeyken araç birden duman aldı, itfaiye müdahale etti

Yangın, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2435 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken otomobilden, henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

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HIZLI MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Aracın motor bölümünden yükselen dumanlar fark eden araç sürücüsü yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Araç duman İtfaiye
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