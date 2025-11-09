Aydın’da motosiklet kazası: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, kaza Adnan Kahveci Caddesi üzerinde eski Tariş önünde meydana geldi. 09 ARV 954 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Yılmaz Kara, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kara, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz Kara'nın Söke Belediyesi Fen İşleri biriminde görev yaptığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgli soruşturma başlatıldı.