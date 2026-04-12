Aydın’da sıcaklık 27 dereceye çıkacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 12 Nisan Pazar günü Aydın genelinde sabah saatlerinden itibaren az bulutlu bir hava hakim olurken, günün ilk saatlerinde 11 derece civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık yeniden düşüşe geçerek 12 dereceye kadar gerileyecek. Gün boyunca rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, öğleden sonra ise kuzeybatıdan zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yeni haftada da Aydın’da yağış beklenmezken, sıcaklıklar artış trendini sürdürecek. 13 Nisan Pazartesi günü en düşük 9, en yüksek 23 derece ölçülmesi beklenirken, 14 ve 15 Nisan’da sıcaklıkların 26 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava durumunda değişiklik görülmesi bekleniyor. 16 Nisan Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yerel ve hafif sağanak yağışların görülebileceği öngörülürken, bu gün en yüksek sıcaklığın 27 derece civarında olması bekleniyor.

