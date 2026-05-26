Mahmut Tanal'dan çok konuşulacak yeni parti çıkışı! Oy oranını bile verdi

CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası parti içi karışıklık yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararı ile tekrar CHP'nin başına geçti.

Özgür Özel, mahkeme kararını tanımadıklarını vurguladı ve genel merkezi boşaltmayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise binanın boşaltılması için talepte bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezine giren polisler genel merkezi boşalttı.

TANAL'DAN YENİ PARTİ ÇIKIŞI! OY ORANINI BİLE VERDİ

Bu durum ise CHP'de taraflar arasındaki ipleri iyice gererken, yeni parti iddiaları da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bazı isimler Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracağını belirtti. Bu iddialara bir yenisini ise desteğini Özel'e veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ekledi.

ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ AK PARTİ'NİN ÖNÜNDE İDDİASI

Bir anket görüntüsü paylaşan Tanal, Özgür Özel'in kuracağı varsayılan partinin oy oranını yüzde 29,4 olarak gösterdi. Ankette Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP'nin oy oranı ise yüzde 3,1'de kaldı.

Tanal'ın paylaştığı ankete göre Özel'in yeni partisi AK Parti'yi de geçiyor. AK Parti'nin oyu ankette yüzde 27,1 oldu.



(Tanal'ın paylaştığı Türkiye Siyaseti Analiz ve Araştırma Merkezi'nin anket sonuçları)

Diğer sonuçlar ise şu şekilde:



DEM Parti: Yüzde 8,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 7,9

İYİ Parti: Yüzde 6,9

Saadet Partisi: Yüzde 5,8

MHP: Yüzde 5,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,2

Anahtar Parti: Yüzde 2,9

"CHP'NİN SEÇMENİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖZEL'İN ETRAFINDA TOPLANIYOR"

Tanal konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda da "Bu tabloya göre; CHP’nin seçmeni büyük ölçüde Özgür Özel’in etrafında toplanıyor. Mevcut CHP yönetiminin değil, toplumsal karşılığın belirleyici olduğu görülüyor. CHP’nin tabelası değil, halkta karşılığı olan siyaset belirleyici oluyor. AK Parti ikinci parti konumuna düşüyor. Muhalefette parçalanma arttıkça iktidarın nefes alma alanı oluşuyor. CHP’nin kurumsal gücünü zayıflatacak her müdahale, muhalefetin toplam gücünü dağıtıyor. Yargı ve siyasi müdahaleler, seçmenin iradesini doğrudan etkileyen sonuçlar doğuruyor. Sandıkta oluşacak tabloyu artık mahkeme süreçleri ve siyasi operasyonlar belirlemeye çalışıyor görüntüsü oluşuyor" dedi.

ORC DE ANKET YAYINLADI! CHP SEÇMENİ YENİ PARTİ İÇİN NE DEDİ?

ORC Araştırma ise dün yayınladığı ankette farklı bir tablo ortaya koymuştu. CHP'li seçmene yöneltilen "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığıan geri döndü. Bu durum oy verme tercihinizi nasıl etkiler?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 84,3'ünün "Etkilemez, oyumucu CHP'ye veririm" dediği aktarıldı. Başka partiye oy veririm diyenlerin oranının yüzde 6,7 olduğu, kararsızların ise yüzde 9 olduğu belirtildi.

YENİ PARTİ İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 7,8

Ayrıca Özgür Özel için de parantez açıldı. Yine CHP seçmenine "Sizce, Özgür Özel ve yönetimi ne yapmalı?" sorusu yöneltildi. Yüzde 92,2'nin "Parti içinde mücadele etmeli" dediği aktarıldı. Yüzde 7,8'inin ise yeni parti kurmalı dediği ifade edildi.

AK PARTİ YÜZDE 32,4 İLE BİRİNCİ SIRADA

Öte yandan ankette AK Parti birinci parti konumunda. Yüzde 32,4 oy oranına sahip olan AK Parti'yi yüzde 28,5 ile CHP takip ediyor.

ORC'nin anketinde diğer sonuçlar ise şöyle:



DEM Parti: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 7,7

İYİ Parti: Yüzde 5,6

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 3,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6

Saadet Partisi: Yüzde 1,7

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 3,2