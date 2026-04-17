HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Mehmet Can Tülübaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre F.K. henüz bilinmeyen nedenle çiftlikte bulunan Mehmet Can Tülübaş’a tabanca ile ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Tülübaş hastaneye kaldırıldı, şüpheli F.K. ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Tülübaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen F.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.