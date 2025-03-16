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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

16.03.2025 21:40
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Aydın'ın Germencik ilçesinde üç aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ortaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. idaresindeki otomobil ile İzmir istikametine seyir halindeyken Ortakları ilçesi çıkışında karşı yönden gelen Arif Ç. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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O esnada seyir halinde olan Çetin T. idaresindeki araca da, kaza yapan otomobil çarptı. Üç otomobilin karıştığı kazada sürücüler Muhammed D., Çetin T., Arif Ç., araçlarda yolcu konumunda bulunan M.A.D, A.A, Ö.T, M.B.T ve F.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolunda araç kuyruğu oluştu.
Sürücülerden Arif Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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