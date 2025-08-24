HABER

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki 'İzmir' iddiası gündem oldu. CHP'den AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'nun ilk seçimde İzmir'den aday gösterileceği öne sürüldü. İddiaya Çerçioğlu'ndan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Hazar Gönüllü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'den CHP'ye geçişinin yankıları sürerken gündeme gelen İzmir iddiası dikkat çekti.

14 Ağustos'ta AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda AK Parti'ye katılan belediye başkanlarından en çok ses getireni Özlem Çerçioğlu'ydu.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Çerçioğlu, programda yaptığı konuşmada, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Çerçioğlu, "Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik" demişti.

"İZMİR'DEN ADAY OLACAK" İDDİASI

Son olarak Çerçioğlu'nun bir sonraki seçimde AK Parti'nin İzmir aday olacağı öne sürüldü.

ÇERÇİOĞLU'NDAN İZMİR İDDİASINA YANIT

Çerçioğlu ise gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamayla iddiaya yanıt verdi. Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu’na yönelik ciddi manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapmaya başladı.

"SEÇİMLERE KADAR SİYASETTE BİRÇOK ŞEY OLUR"

Özellikle Çerçioğlu’nun AK Parti’ye İzmir sözü alarak geçtiğine ilişkin kimi iddialar oldu. Bu bir dezenformasyon. AK Parti’ye yeni geçmiş bir isim Çerçioğlu. Seçimlere 4 yıl var. Seçimlere kadar siyasette birçok şey olur. Buna rağmen birtakım iç tartışmalar oluşturabilir miyiz mantığıyla manipülatif haber olarak değerlendiriliyor.

Ben de Özlem hanıma sordum. Hem iktidar hem muhalefette bu konuyu merak edenler var, dedim. ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.’ dedi."

